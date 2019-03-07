З січня до лютого відсоток інфляції скоротився з 1 до 0,5. Передбачають, що показник річної інфляції становитиме 6,3%.

За даними статистики Держстату споживчі ціни у лютому зросли на 0,5%. В цілому з початку року ціни в Україні піднялися на 1,5%.

За січень поточного року інфляція становила 1%, наслідково здорожчали продукти харчування на 0,9%, серед яких овочі – на 6,6%, фрукти – на 3,6%, а от яйця подешевшали на 3,6%.

Цінова політика на алкоголь і тютюн також виросла на 1,2%, проте одяг та взуття подешевшали на 3,5%. Комунальні послуги і оренда чи купівля житла здорожчали на 0,5%.

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Предмети домашнього вжитку і ліки здорожчали на 0,1% і 0,6% відповідно. Культурні розваги і місця відпочинку зросли у ціновій політиці на 0,8%, топливо знизилось на 2%.

НБУ прогнозував інфляцію на рівні 6% на кінець 2018 року, але зростання цін перевищив очікувані параметри, досягши 9,8%, що є мінімальним показником за п’ять років. У поточному році НБУ прогнозує інфляцію на рівні 6,3%.

Нагадаємо, додаткові виплати , які у березні та квітні отримають пенсіонери не спровокують інфляцію чи падіння гривні.