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Укрепление гривны: эксперты назвали причины

Стремительное укрепление гривны, которое наблюдается в последнее время, связано с восстановлением спроса нерезидентов на украинские государственные облигации.

Гривні

Эксперты считают, что на стремительное укрепление украинской валюты повлияло несколько факторов. Среди них восстановлением спроса нерезидентов на украинские государственные облигации, старт посевной кампании и то, что вскоре компании должны уплатить налог на прибыль за прошлый год.

Благодаря этому увеличился объем продаж гривны на межбанковском валютном рынке.

– Многие предприятия продают иностранную валюту для осуществления налоговых платежей в гривне, что сформировало избыточное предложение иностранной валюты на межбанковском рынке, – заявил экономист Алексей Блинов.

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Существенно повлияли на укрепление национальной валюты и аграрии, которые начинают посевную кампанию и уже продают валюту.

Однако аналитики считают, что такое укрепление не продлится долго и украинцы увидят девальвацию гривны уже в конце марта.

К слову, эксперты считают, что после выборов президента Украины не будет наблюдаться обвал национальной валюты.

Источник: УНІАН

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