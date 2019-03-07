Стремительное укрепление гривны, которое наблюдается в последнее время, связано с восстановлением спроса нерезидентов на украинские государственные облигации.

Эксперты считают, что на стремительное укрепление украинской валюты повлияло несколько факторов. Среди них восстановлением спроса нерезидентов на украинские государственные облигации, старт посевной кампании и то, что вскоре компании должны уплатить налог на прибыль за прошлый год.

Благодаря этому увеличился объем продаж гривны на межбанковском валютном рынке.

– Многие предприятия продают иностранную валюту для осуществления налоговых платежей в гривне, что сформировало избыточное предложение иностранной валюты на межбанковском рынке, – заявил экономист Алексей Блинов.

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Существенно повлияли на укрепление национальной валюты и аграрии, которые начинают посевную кампанию и уже продают валюту.

Однако аналитики считают, что такое укрепление не продлится долго и украинцы увидят девальвацию гривны уже в конце марта.

К слову, эксперты считают, что после выборов президента Украины не будет наблюдаться обвал национальной валюты.