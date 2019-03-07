Стрімке зміцнення гривні, що спостерігається останнім часом, пов’язане з відновленням попиту нерезидентів на українські державні облігації.

Експерти вважають, що на стрімке зміцнення української валюти вплинуло кілька факторів. Серед них відновленням попиту нерезидентів на українські державні облігації, старт посівної кампанії та те, що невдовзі компанії мають сплатити податок на прибуток за минулий рік.

Завдяки цьому збільшився обсяг продажів гривні на міжбанківському валютному ринку.

– Багато підприємств продають іноземну валюту для здійснення податкових платежів у гривні, що сформувало надлишкову пропозицію іноземної валюти на міжбанківському ринку, – заявив економіст Олексій Блінов.

Читайте: Як додаткові пенсійні виплати вплинуть на інфляцію та гривню

Суттєво вплинули на зміцнення національної валюти й аграрії, які розпочинають посівну кампанію і вже продають валюту.

Проте аналітики вважають, що таке зміцнення не триватиме довго і українці побачать девальвацію гривні вже наприкінці березня.

До слова, експерти вважають, що після виборів президента України не спостерігатиметься обвал національної валюти.