PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Укрепление гривны – НБУ назвал 5 причин

В Украине наблюдается ситуация, когда предложение валюты на межбанке преобладает над спросом.

Укрепление гривны – НБУ назвал 5 причин

В 2019 году Национальный банк Украины выкупил валюты без влияния на курс гривны на $700 млн, благодаря чему пополнил международные резервы.

Только за первую неделю марта регулятор приобрел $200 млн.

Как объясняет регулятор, в течение последних недель гривна укрепилась благодаря рыночным факторам, среди которых благоприятная ситуация для экспортеров из Украины и приближение сроков уплаты годовых налогов в госбюджет.

На гривну также играло то, что не сильно растет импорт товаров в нашу страну и низкие объемы репатриации дивидендов в иностранной валюте за границу.

Читайте: За месяц рост цен замедлился вдвое – Госстат

Еще одним фактором укрепления гривны в Нацбанке называют то, что украинцы больше продавали валюты, чем покупали.

К слову, ранее причины укрепления гривны назвали экономические эксперты.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка