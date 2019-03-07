В Украине наблюдается ситуация, когда предложение валюты на межбанке преобладает над спросом.

В 2019 году Национальный банк Украины выкупил валюты без влияния на курс гривны на $700 млн, благодаря чему пополнил международные резервы.

Только за первую неделю марта регулятор приобрел $200 млн.

Как объясняет регулятор, в течение последних недель гривна укрепилась благодаря рыночным факторам, среди которых благоприятная ситуация для экспортеров из Украины и приближение сроков уплаты годовых налогов в госбюджет.

На гривну также играло то, что не сильно растет импорт товаров в нашу страну и низкие объемы репатриации дивидендов в иностранной валюте за границу.

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Еще одним фактором укрепления гривны в Нацбанке называют то, что украинцы больше продавали валюты, чем покупали.

К слову, ранее причины укрепления гривны назвали экономические эксперты.