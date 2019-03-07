В Україні спостерігається ситуація, коли пропозиції валюти на міжбанку переважає попит.

У 2019 році Національний банк України викупив валюти без впливу на курс гривні на $700 млн, завдяки чому поповнив міжнародні резерви.

Лише за перший тиждень березня регулятор придбав $200 млн.

Як пояснює регулятор, протягом останніх тижнів гривня зміцнилася завдяки ринковим факторам, серед яких сприятлива ситуація для експортерів з України та наближення термінів сплати річних податків до держбюджету.

На гривню також грало те, що не сильно росте імпорт товарів до нашої країни та низькі обсяги репатріації дивідендів в іноземній валюті за кордон.

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Ще одним чинником зміцнення гривні в Нацбанку називають те, що українці більше продавали валюти, ніж купували.

До слова, раніше причини зміцнення гривні назвали економічні експерти.