Сегодня, 9 марта, в Украине празднуют 205-ю годовщину со дня рождения поэта Тараса Шевченко.
Биография
Тарас Григорьевич Шевченко – украинский поэт и художник, общественный деятель. Он родился 9 марта 1814 в селе Моринцы на Черкасщине.
Его родители умерли до того, как ему исполнилось 12 лет и после этого началась тяжелая кочевая жизнь. Сначала Тарас прислуживал у дьячка-учителя, где выучился грамоте. Затем у дьячков-маляров – там он познакомился с элементарными приемами рисования.
В 24-летнем возрасте его выкупили из крепостничества за серьезную сумму (эквивалент 45 кг серебра). Вскоре стал студентом Академии искусств.
Все это время Шевченко писал стихи и к 1840 году выпустил первый Кобзарь.
Читайте: В Киевской области впервые представят исторические архивные документы Тараса Шевченко
После окончания в 1844 году Академии искусств он возвращается в Украину, в Киеве работает художником в Киевской временной комиссии по вопросам рассмотрения старых актов. В этот же период Шевченко знакомится с Костомаровым, формируются его политические взгляды. Он вступает в Кирилло-Мефодиевские общество.
В марте 1847 г. году поэт арестовывают и отправляют в ссылку в Орской крепости, где он должен служить солдатом. Кроме того, Николай I своим указом запретил Шевченко писать и рисовать.
В 1857 году Шевченко возвращается из ссылки. Поэт живет в Москве и Петербурге. В 1859 году приезжает в Украину, но находится под наблюдением полиции, постоянное проживание в Украине ему запрещено.
Умер выдающийся Шевченко 10 марта 1861 года. Похоронен он был сначала в Петербурге, однако в том же году он был перезахоронен на Чернечей горе возле Канева.
Лучшие произведения
Шевченко известен, как художник. Наследие насчитывает более 800 произведений.
Но больше Шевченко известен в первую очередь как поэт. Первый сборник стихов, Кобзарь, вышел в 1840 году.
В 1844 году написал остро политическую поэму Сон (У всякого своя доля), став на путь бескомпромиссной борьбы против самодержавной системы тогдашней Российской Империи.
Также к политической поэзии относится поэма І мертвим, і живим…, которая сейчас входит в школьную программу.
В 1845 году он написал Заповіт. Стихотворение имело и имеет большое влияние на украинскую культуру, в частности, было положено в основу музыкальных произведений ряда композиторов, активно используется в культурной жизни, переведены на более 150 языков народов мира.
В период ареста и ссылки, в 1847 году, Шевченко написал известнейший Садок вишневий коло хати…
Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдут,
Співають ідучі дівчата,
А матері вечерять ждуть.
Сем’я вечеря коло хати,
Вечірня зіронька встає.
Дочка вечерять подає,
А мати хоче научати,
Так соловейко не дає.
Поклала мати коло хати
Маленьких діточок своих;
Сама заснула коло їх.
Затихло все, тілько дівчата
Та соловейко не затих.
Среди известных поэм – Наймичка, Кавказ, Катерина, Гайдамаки.
Напомним, самую большую древнюю коллекцию Кобзарей в Киевской области показали по случаю Дня рождения Тараса Шевченко.