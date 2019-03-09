Сегодня, 9 марта, в Украине празднуют 205-ю годовщину со дня рождения поэта Тараса Шевченко.

Биография

Тарас Григорьевич Шевченко – украинский поэт и художник, общественный деятель. Он родился 9 марта 1814 в селе Моринцы на Черкасщине.

Его родители умерли до того, как ему исполнилось 12 лет и после этого началась тяжелая кочевая жизнь. Сначала Тарас прислуживал у дьячка-учителя, где выучился грамоте. Затем у дьячков-маляров – там он познакомился с элементарными приемами рисования.

В 24-летнем возрасте его выкупили из крепостничества за серьезную сумму (эквивалент 45 кг серебра). Вскоре стал студентом Академии искусств.

Все это время Шевченко писал стихи и к 1840 году выпустил первый Кобзарь.

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После окончания в 1844 году Академии искусств он возвращается в Украину, в Киеве работает художником в Киевской временной комиссии по вопросам рассмотрения старых актов. В этот же период Шевченко знакомится с Костомаровым, формируются его политические взгляды. Он вступает в Кирилло-Мефодиевские общество.

В марте 1847 г. году поэт арестовывают и отправляют в ссылку в Орской крепости, где он должен служить солдатом. Кроме того, Николай I своим указом запретил Шевченко писать и рисовать.

В 1857 году Шевченко возвращается из ссылки. Поэт живет в Москве и Петербурге. В 1859 году приезжает в Украину, но находится под наблюдением полиции, постоянное проживание в Украине ему запрещено.

Умер выдающийся Шевченко 10 марта 1861 года. Похоронен он был сначала в Петербурге, однако в том же году он был перезахоронен на Чернечей горе возле Канева.

Лучшие произведения

Шевченко известен, как художник. Наследие насчитывает более 800 произведений.





















День рождения Тараса Шевченко: биография и лучшие произведения / 5 фотографий

Но больше Шевченко известен в первую очередь как поэт. Первый сборник стихов, Кобзарь, вышел в 1840 году.

В 1844 году написал остро политическую поэму Сон (У всякого своя доля), став на путь бескомпромиссной борьбы против самодержавной системы тогдашней Российской Империи.

Также к политической поэзии относится поэма І мертвим, і живим…, которая сейчас входит в школьную программу.

В 1845 году он написал Заповіт. Стихотворение имело и имеет большое влияние на украинскую культуру, в частности, было положено в основу музыкальных произведений ряда композиторов, активно используется в культурной жизни, переведены на более 150 языков народов мира.

В период ареста и ссылки, в 1847 году, Шевченко написал известнейший Садок вишневий коло хати…

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдут,

Співають ідучі дівчата,

А матері вечерять ждуть.

Сем’я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає.

Дочка вечерять подає,

А мати хоче научати,

Так соловейко не дає.

Поклала мати коло хати

Маленьких діточок своих;

Сама заснула коло їх.

Затихло все, тілько дівчата

Та соловейко не затих.

Среди известных поэм – Наймичка, Кавказ, Катерина, Гайдамаки.

Напомним, самую большую древнюю коллекцию Кобзарей в Киевской области показали по случаю Дня рождения Тараса Шевченко.