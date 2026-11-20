20 ноября российские войска совершили массированную атаку на одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК.

Об этом компания сообщила 20 ноября.

Атака на ТЭС ДТЭК: какие последствия

— Россия совершила массированную атаку на одну из ТЭС ДТЭК. Станция прекратила генерацию электроэнергии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на объекте существенно повреждено энергетическое оборудование.

Сейчас смотрят

Напомним, по состоянию на утро 20 ноября российские войска снова нанесли значительные повреждения энергетической инфраструктуре Украины. Под ударом оказались, в частности, подстанции Укрэнерго. Атаки существенно сказались на работе энергосистемы страны.

В Полтавской и Харьковской областях вводили аварийные отключения электроэнергии. Такие меры были необходимы для стабилизации работы энергосистемы.

Самой сложной была ситуация в Одессе. В результате российского удара значительная часть города и прилегающих районов осталась без электроснабжения.

Из-за вражеских обстрелов без света оказались потребители в Киеве и десяти областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской.

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты во всех местах, где позволяет ситуация с безопасностью. На некоторых участках ремонтные работы не могли начаться из-за риска повторных российских ударов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.