Сегодня в Украине отмечают 205-ю годовщину украинского поэта Тараса Шевченко.
Сегодня в Украине отмечают 205-ю годовщину украинского поэта Тараса Шевченко.
В связи с праздником послы Бельгии Алекс Ленартс, Испании Сильвия Хосефина Мартин Кортес и Великобритании Джудит Гоф в Украине зачитали стихи Кобзаря на родном языке.
Видео опубликовано на YouTube-канале UATV.
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Напомним, Шевченковские дни отмечаются в Украине ежегодно 9 и 10 марта – даты рождения и смерти поэта.
Напомним, в 2019 году премии имени Тараса Шевченко получили режиссер Роман Бондарчук и писательница Оксана Забужко.
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