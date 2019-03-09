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Послы Бельгии, Испании и Великобритании зачитали стихи Шевченко

Сегодня в Украине отмечают 205-ю годовщину украинского поэта Тараса Шевченко.

Послы Бельгии, Испании и Великобритании зачитали стихи Шевченко

Сегодня в Украине отмечают 205-ю годовщину украинского поэта Тараса Шевченко.

В связи с праздником послы Бельгии Алекс Ленартс, Испании Сильвия Хосефина Мартин Кортес и Великобритании Джудит Гоф в Украине зачитали стихи Кобзаря на родном языке.

Видео опубликовано на YouTube-канале UATV.

Читайте: Достижения Шевченко: как Кобзарь стал символом Украины

Напомним, Шевченковские дни отмечаются в Украине ежегодно 9 и 10 марта – даты рождения и смерти поэта.

Напомним, в 2019 году премии имени Тараса Шевченко получили режиссер Роман Бондарчук и писательница Оксана Забужко.

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