Сьогодні в Україні відзначають 205-ту річницю українського поета Тараса Шевченка.

Сьогодні в Україні відзначають 205-ту річницю українського поета Тараса Шевченка.

У зв’язку зі святом посли Бельгії Алекс Ленартс, Іспанії Сільвія Хосефіна Мартін Кортес і Великої Британії Джудіт Гоф в Україні зачитали вірші Кобзаря рідною мовою.

Відео опубліковано на YouTube-каналі UATV.

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Нагадаємо, Шевченківські дні відзначаються в Україні щорічно 9 і 10 березня – дати народження і смерті поета.

Нагадаємо, в 2019 році премії імені Тараса Шевченка отримали режисер Роман Бондарчук та письменниця Оксана Забужко.