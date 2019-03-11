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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс валют: евро в обменниках упал ниже 30 грн

11 марта курс покупки евро в обменниках Киева снизился до 29,46 грн, продажи – 29,98 грн.

курс валют

Курс покупки евро в обменниках Киева снизился до 29,46 грн, продажи – 29,98 грн, передает finance.i.ua.

Также продолжает дешеветь доллар. Продажа составляет 26,52 грн, а курс покупки – 26,27 грн.

Читайте: В начале года доход Украины превысил расходы на $400 млн

Напомним, 26 февраля курс гривны преодолел психологическую отметку. Официальный курс Нацбанка определил продажу доллара за 26,99 грн.

Фото: dreamstime

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