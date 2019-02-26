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Курс гривны преодолел психологическую отметку

Менее 27 грн за доллар. Курс гривны преодолел психологическую отметку.

Официальный курс Нацбанка на сегодня – 26 грн и 99 коп. А на межбанковском валютном рынке за 1 зеленый накануне давали на 6 копеек меньше – 26 грн и 93 коп.

Смотрите: Доллар подешевел рекордно за полгода: курс валют сегодня

Также дешевеет и евро. Официальный курс – 30 грн 64 коп. Отметим, последний раз доллар и евро столько стоили аж в августе прошлого года.

К слову, курс доллара на февраль 2019: прогноз экспертов.

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