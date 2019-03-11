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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс валют: євро у обмінниках впав нижче 30 грн

11 березня курс покупки євро в обмінниках Києва знизився до 29,46 грн, курс продажу – 29,98 грн.

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Курс покупки євро в обмінниках Києва знизився до 29,46 грн, курс продажу до 29,98 грн, передає finance.i.ua.

Також продовжує дешевшати долар. Продаж становить 26,52 грн, а курс покупки – 26,27 грн.

Читайте: На початку року дохід України перевищив витрати на $400 млн

Нагадаємо, 26 лютого курс гривні подолав психологічну позначку. Офіційний курс Нацбанку визначив продаж долара за 26,99 грн.

Фото: dreamstime

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