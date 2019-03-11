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Факты / Украина

Создание высокоточных ракет: Порошенко анонсировал укрепление армии

В Украине начнут производство ракет повышенного радиуса действия.

Создание высокоточных ракет: Порошенко анонсировал укрепление армии

В Украине начнут производство ракет повышенного радиуса действия, заявил президент Петр Порошенко во время визита в Житомир.

По словам президента, Украина придерживалась ограничений, которые возлагались Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он действовал со времен СССР.

Договор был разрушен Россией после создания новых угроз для безопасности Европы.

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Порошенко отметил, что США юридически вышли из него и теперь Украина не связана никакими ограничениями.

– Нашим конструкторским бюро, нашей промышленности теперь не связывают руки никакие ограничения дальности полета ракет, а значит, на повестке дня – вопрос о создании высокоточного ракетного оборудования увеличенного радиуса действия, которое способно поражать цели далеко в тылу противника, – сказал он.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что в Украину уже доставили турецкие беспилотники Bayraktar TB2.

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