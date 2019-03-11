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Створення високоточних ракет: Порошенко анонсував зміцнення армії

В Україні почнуть виробництво ракет підвищеного радіусу дії.

Створення високоточних ракет: Порошенко анонсував зміцнення армії

В Україні почнуть виробництво ракет підвищеного радіусу дії, заявив президент Петро Порошенко під час візиту до Житомира.

За словами президента, Україна дотримувалася обмежень, які покладалися Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Він діяв з часів СРСР.

Договір був зруйнований Росією після створення нових загроз для безпеки Європи.

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Порошенко зазначив, що США юридично вийшли з нього і тепер Україна не пов’язана ніякими обмеженнями.

– Нашим конструкторським бюро, нашої промисловості тепер не пов’язують руки ніякі обмеження дальності польоту ракет, а значить, на порядку денному – питання про створення високоточної ракетного обладнання збільшеного радіусу дії, яка здатна вражати цілі далеко в тилу противника, – сказав він.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що в Україну вже доставили турецькі безпілотники Bayraktar TB2.

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