Генпрокуратура Украины расследует только одно уголовное производство в отношении Укроборонпрома.
Последнее расследование журналистов прокомментировал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
Он заявляет, что в ГПУ расследуют только одно производство с двумя направлениями расследования. Первый – мошенничество, это дело находится в суде с 2018 года и на скамье подсудимых находится и сотрудник СБУ, который упоминается в переписке с фигурантом дела – Андреем Рогозой. Второй – неуплата налогов. Объявлено подозрение и взыскана большая сумма штрафа.
– Все остальные разговоры о взятках для закрытия дел со стороны ГПУ не соответствуют действительности, – заявляет представитель.
Открытые Генпрокуратурой дела не имеют коррупционной составляющей, так как хищение и коррупция должностных лиц Укроборонпрома – это сфера деятельности НАБУ.
– Сейчас продолжается служебная проверка с использованием детектора лжи относительно обстоятельств возможного “слива” материалов производства, – сообщают в ГПУ.
Напомним, расследователи обнародовали е-переписки о коррупционной схеме закупок контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы прокладки. Общая цифра хищений и переплат составляет 250 млн грн.
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Далее говорится о том, что схемы закупок комплектующих происходили по завышенным ценам и “откаты” получали руководитель госконцерна Павел Букин и первый заместитель СНБО Олег Гладковський, которого несколькими днями позже уволил Петр Порошенко.
Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и других фигурантов дела.
На заседании СНБО Президент инициировал проведение международного аудита Укроборонпрома, в частности ревизию всех заключенных контрактов. Привлечены иностранные эксперты.
Последняя серия расследований утверждает, что дела не доходили до логического завершения в силу сотрудничества правоохранительных органов с организаторами схем.