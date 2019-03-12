Генпрокуратура України розслідує тільки одне кримінальне провадження стосовно Укроборонпрому.

Останнє розслідування журналістів прокоментував речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

Він заявляє, що в ГПУ розслідують тільки одне провадження із двома напрямками розслідування. Перший – шахрайство, ця справа перебуває у суді з 2018 року і на лаві підсудних перебуває і співробітник СБУ, який згадується у листуваннях з фігурантом справи – Андрієм Рогозою. Другий – несплата податків. Оголошена підозра і стягнута чимала сума штрафу.

– Усі інші розмови про хабарі для закриття справ з боку ГПУ не відповідають дійсності, – заявляє речник.

Відкриті Генпрокуратурою справи не мають корупційної складової, бо розкрадання і корупція посадових осіб Укроборонпрому – це сфера діяльності НАБУ.

– Наразі триває службова перевірка з використанням детектора брехні щодо обставин можливого “зливу” матеріалів провадження, – повідомляють у ГПУ.

Нагадаємо, розслідувачі оприлюднили е-листування про корупційну схему закупівель контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми прокладки. Загальна цифра розкрадань та переплачувань становить 250 млн грн.

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Далі йдеться, про те, що схеми закупівель комплектуючих відбувалися за завищеними цінами і “відкати” отримували керівник держконцерну Павло Букін і перший заступник РНБО Олег Гладковський, якого кількома днями пізніше звільнив Петро Порошенко.

Національне антикорупційне бюро України провело обшуки в колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та інших фігурантів справи.

На засіданні РНБО Президент ініціював проведення міжнародного аудиту Укроборонпрому, зокрема ревізію всіх укладених контрактів. Залучені іноземні експерти.

Остання серія розслідувань стверджує, що справи не доходили до логічного завершення в силу співпраці правоохоронних органів із організаторами схем.