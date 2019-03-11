Одразу кілька суддів Солом’янського райсуду столиці одночасно обирають запобіжні заходи п’ятьом фігурантам справи про махінації в оборонці.

Це колишні та нинішні керівники Спецтехноекспорту, одного з підприємств Укроборонпрому. Посадовців звинувачують у розтраті 55 млн грн. та у зриві міжнародних контрактів. Зокрема, з Індією – на постачання оборонної продукції.

Справа розслідується вже не перший рік. Але тільки цього тижня вона активізувалася. Випадковість чи ні, але це збіглося у часі з оприлюдненням журналістами програми Наші гроші інформації про мільярдні оборудки в оборонній сфері.

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Цього тижня спливли нові факти масштабних махінацій. Зокрема, про постачання висотомірів для двох військово-транспортних літаків Ан-26.

Їх ремонтували в Києві для Казахстану. Журналісти встановили, що деталі вивозили з Росії за сірою схемою. Запчастини відправляли до Об’єднаних Арабських Еміратів. Згодом до України. При цьому значно накручували ціну.

В усіх схемах, які оприлюднили журналісти, фігурують перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський і його син Ігор. А ще бізнесмени Віталій Жуков і Андрій Рогоза – вони безпосередньо організовували постачання військового обладнання.

Але чому і генпрокуратура, і антикорупційне бюро активізувалися тільки зараз? Адже за інформацією нардепа Борислава Берези, матеріали в правоохоронців були ще кілька років тому.

Військові аналітики кажуть: складається враження, що майже два роки правоохоронці просто не знали, що робити зі справою. Адже надто впливові персонажі в ній фігурують.

Цього тижня ситуацію в оборонній сфері розглядали на спеціальному засіданні РНБО. Рада прийняла рішення терміново провести перевірку державного монополіста по торгівлі зброєю.

До слова, розкрадання в оборонці: кількох підозрюваних випустили під заставу – ЗМІ.