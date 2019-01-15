Українські моряки, які були захоплені під час агресії Росії у Керченській протоці, відмовилися давати свідчення в суді.
Українські моряки, яких взяла в полон Росія, під час засідання в Лефортовському суді Москви відмовилися від дачі показань, повідомляють РІА Новини.
Засідання суду у справі українських моряків проходять у трьох різних залах одночасно. Для розгляду справи українців розділили на шість груп по чотири людини в кожній.
Суд має намір продовжити запобіжний захід морякам на три місяці (до 24 квітня).
Судове засідання проходить в закритому режимі, оскільки слідство вважає, що оголошення рішення суду спричинить розголошення таємниці слідства.
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До слова, російським активістам і правозахисникам вдалося зібрати на допомогу полоненим українським морякам більше 500 тис. рублів (близько 209 тис. грн).