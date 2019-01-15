Українські моряки, які були захоплені під час агресії Росії у Керченській протоці, відмовилися давати свідчення в суді.

Українські моряки, яких взяла в полон Росія, під час засідання в Лефортовському суді Москви відмовилися від дачі показань, повідомляють РІА Новини.

Засідання суду у справі українських моряків проходять у трьох різних залах одночасно. Для розгляду справи українців розділили на шість груп по чотири людини в кожній.

Суд має намір продовжити запобіжний захід морякам на три місяці (до 24 квітня).

Судове засідання проходить в закритому режимі, оскільки слідство вважає, що оголошення рішення суду спричинить розголошення таємниці слідства.













Українські моряки відмовилися свідчити у суді РФ / 3 фотографии

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До слова, російським активістам і правозахисникам вдалося зібрати на допомогу полоненим українським морякам більше 500 тис. рублів (близько 209 тис. грн).

Фото: Константин Котов, Olga Siromakha