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РФ призначила психіатричну експертизу українським морякам

Слідство РФ призначило психолого-психіатричну експертизу ще трьом військовополоненим українським морякам.

РФ призначила психіатричну експертизу українським морякам

Серед військовополонених В’ячеслав Зінченко, Андрій Драч, Володимир Терещенко. Раніше таку ж експертизу призначили ще 11 морякам, така процедура порушує права військовополонених. Після цього посол США в Україні закликав РФ звільнити українських моряків.

 – Захист української сторони заперечував проти призначення даної експертизи, – зазначає адвокат Микола Полозов.

Слідчі не мають наміру зважати на заперечення захисту і таки проведуть експертизу. Адвокати у свою чергу вимагають забезпечити їм присутність під час проведення експертизи щодо кожного полоненого.

– Замість того, щоб проводити психіатричні експертизи стосовно українських моряків, що порушує їхні права, Росія має негайно звільнити всіх українських моряків і політв’язнів. Ми глибоко стурбовані ставленням Росії до несправедливо затриманих нею українців, – відзначають у полольстві США.

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19 моряків суд РФ залишив під вартою до квітня, а справу ще чотирьох полонених зняли з розгляду і досі не призначили нову дату.

Нагадаємо, українські моряки, які були захоплені під час агресії Росії у Керченській протоці, відмовилися давати свідчення в суді РФ.

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