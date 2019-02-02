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США не відновлять переговори з РФ, поки українські моряки у неволі – Волкер

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що США не будуть вести переговори з РФ, поки не звільнить українських моряків, захоплених біля Керченської протоки.

США не відновлять переговори з РФ, поки українські моряки у неволі – Волкер

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер зазначив, що переговори між країнами не відновляться, поки українські моряки у полоні, повідомляє прес-служба посольства України у США.

– Нам відомо і з зображень, і з відео, і з того, що нам доводять українські колеги, це блокування проходу через протоку, переслідування українських суден у міжнародних водах, стрільба по них і моряки, які ще досі затримані в Росії, – заявив Волкер.

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Він додав, що США планують посилення санкцій проти Росії через дії в Керченській протоці.

Раніше Факти ICTV писали, що військові кораблі НАТО в рамках місії з безпеки регулярно заходять у Чорне море.

Фото: УНІАН.

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