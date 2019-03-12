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Что будет с курсом гривны в ближайшее время – прогноз

На этой неделе курс гривны к доллару может достичь своей низшей точки.

Что будет с курсом гривны в ближайшее время – прогноз

Эксперты считают, что до 15 марта гривна может еще больше укрепиться по отношению к доллару и закрепиться на уровне 26-26,2 грн, сообщает Главред.

На укрепление гривни повлияли экспортеры, которые начали продавать валюту, опасаясь снижения курса доллара.

Также наступает время обязательных годовых выплат бизнесом, что также положительно влияет на курс национальной валюты.

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Укрепление продолжится и из-за накопившегося предложения, которое образовалось вследствие выходного в пятницу на прошлой неделе.

Ослабнуть гривна может, если население начнет скупать валюту. Однако даже в таком случае курс доллара составит около 26,3-26,6 грн.

К слову, в НБУ назвали пять факторов, которые повлияли укрепление гривны.

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