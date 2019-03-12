Цього тижня курс гривні до долара може досягти своєї найнижчої точки.

Експерти вважають, що до 15 березня гривня може іще більше зміцнитися по відношенню до долара і закріпитися на рівні 26-26,2 грн, повідомляє Главред.

На зміцнення гривні вплинули експортери, які почали продавати валюту, побоюючись зниження курсу долара.

Також настає час обов’язкових річних виплат бізнесом, що також позитивно впливає на курс національної валюти.

Читайте: Курс валют: євро в обмінниках впав нижче 30 грн

Зміцнення продовжиться й через накопичену пропозицію, що утворилася внаслідок вихідного у п’ятницю минулого тижня.

Послабитися гривня може, якщо населення почне скуповувати валюту. Проте навіть в такому випадку курс долара становитиме близько 26,3-26,6 грн.

До слова, в НБУ назвали п’ять чинників, які вплинули на зміцнення гривні.