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Що буде з курсом гривні найближчим часом – прогноз

Цього тижня курс гривні до долара може досягти своєї найнижчої точки.

Що буде з курсом гривні найближчим часом – прогноз

Експерти вважають, що до 15 березня гривня може іще більше зміцнитися по відношенню до долара і закріпитися на рівні 26-26,2 грн, повідомляє Главред.

На зміцнення гривні вплинули експортери, які почали продавати валюту, побоюючись зниження курсу долара.

Також настає час обов’язкових річних виплат бізнесом, що також позитивно впливає на курс національної валюти.

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Зміцнення продовжиться й через накопичену пропозицію, що утворилася внаслідок вихідного у п’ятницю минулого тижня.

Послабитися гривня може, якщо населення почне скуповувати валюту. Проте навіть в такому випадку курс долара становитиме близько 26,3-26,6 грн.

До слова, в НБУ назвали п’ять чинників, які вплинули на зміцнення гривні.

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