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Вибори 2019: ЦВК зареєструвала 600 міжнародних спостерігачів

Сьогодні ЦВК зареєструвала 217 офіційних спостерігачів на виборах президента України, які відбудуться 31 березня.

Вибори 2019: ЦВК зареєструвала 600 міжнародних спостерігачів

Загальна кількість спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на виборах 2019 склала 635 осіб.

Про це повідомила прес-служба ЦВК.

ЦВК зареєструвала 217 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента:

  • від Світового конгресу українців – 29;
  • від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ЕNЕМО) – 186;
  • від ФРН – 1;
  • від міжнародного Республіканського Інституту (МРІ) – 1.

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До речі, з початку виборчого сезону в Україні правоохоронці зафіксували майже три тисячі повідомлень про порушення.

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