Сьогодні ЦВК зареєструвала 217 офіційних спостерігачів на виборах президента України, які відбудуться 31 березня.

Загальна кількість спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на виборах 2019 склала 635 осіб.

Про це повідомила прес-служба ЦВК.

ЦВК зареєструвала 217 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента:

від Світового конгресу українців – 29;

від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ЕNЕМО) – 186;

від ФРН – 1;

від міжнародного Республіканського Інституту (МРІ) – 1.

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До речі, з початку виборчого сезону в Україні правоохоронці зафіксували майже три тисячі повідомлень про порушення.