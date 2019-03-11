МВД готово к проведению выборов президента 2019, заявил Арсен Аваков.

Каждый участок во время выборов 2019 в Украине будет обеспечен охраной со стороны правоохранителей и спасателей.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире Свободы слова.

– У нас сейчас в полиции где-то на 30 тысяч меньше людей, чем в 2014 году. Но мы сделали соответствующие схемы, расчеты, плюс национальная гвардия, плюс ГСЧС – каждый участок и каждое место голосования будут обеспечены и патрулем, и охраной, и группами реагирования и тд.

Мы знаем все радикальные группировки, которые могут проводить дестабилизацию. С каждыми из них есть диалог о том, что их ждет в случае дестабилизации.

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К слову, ранее Аваков заявил, что не допустит провокаций и подкупа на выборах президента 2019.