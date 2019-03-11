PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Каждый участок на выборах 2019 будет обеспечен патрулем – Аваков

МВД готово к проведению выборов президента 2019, заявил Арсен Аваков.

Каждый участок на выборах 2019 будет обеспечен патрулем – Аваков

Каждый участок во время выборов 2019 в Украине будет обеспечен охраной со стороны правоохранителей и спасателей.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире Свободы слова.

– У нас сейчас в полиции где-то на 30 тысяч меньше людей, чем в 2014 году. Но мы сделали соответствующие схемы, расчеты, плюс национальная гвардия, плюс ГСЧС – каждый участок и каждое место голосования будут обеспечены и патрулем, и охраной, и группами реагирования и тд.

Мы знаем все радикальные группировки, которые могут проводить дестабилизацию. С каждыми из них есть диалог о том, что их ждет в случае дестабилизации.

Читайте: Система Выборы 2019: Аваков призвал украинцев сообщать о нарушениях

К слову, ранее Аваков заявил, что не допустит провокаций и подкупа на выборах президента 2019.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Система Выборы 2019: Аваков призвал украинцев сообщать о нарушениях
Выборы 2019: полиция насчитала почти 3 тыс. нарушений
Социологи обнародовали новый рейтинг кандидатов в президенты
Выборы президента Украины: полный список кандидатов
Какого президента хотят видеть украинцы – опрос
Выборы президента Украины 2019: когда состоятся и дата второго тура
Выборы 2019: как будут голосовать военные на передовой
Юлия Тимошенко – кандидат в президенты Украины
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка