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Факты / Украина

Боевики обстреляли школу на Донбассе

В населенном пункте Золотое-5 пророссийские боевики обстреляли школу.

Боевики обстреляли школу на Донбассе

В населенном пункте Золотое-5 пророссийские боевики обстреляли школу, сообщает пресс-центр ООС.

12 марта команда СММ видела пробоины в оконных рамах с западной стороны школы на улице Мира.

В ОБСЕ проинформировали о том, что одна из пробоин была на первом этаже, две – на втором и еще одна – на третьем.

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По информации экспертов, повреждения появились недавно и они от стрелкового оружия.

Директор школы рассказал, что здание было обстреляно ночью 11 марта.

К слову, российское оккупационное командование начало готовиться к активизации боевых действий на Донбассе.

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