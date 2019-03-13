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Бойовики обстріляли школу на Донбасі

У населеному пункті Золоте-5 проросійські бойовики обстріляли школу.

Бойовики обстріляли школу на Донбасі

У населеному пункті Золоте-5 проросійські бойовики обстріляли школу, повідомляє прес-центр ООС.

12 березня команда СММ бачила пробоїни у віконних рамах із західного боку школи на вулиці Миру.

В ОБСЄ поінформували про те, що одна з пробоїн була на першому поверсі, дві – на другому і ще одна – на третьому.

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За інформацією експертів, пошкодження з’явилися недавно, і вони від стрілецької зброї.

Директор школи розповів, що будівля була обстріляна вночі 11 березня.

До слова, російське окупаційне командування почало готуватися до активізації бойових дій на Донбасі.

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