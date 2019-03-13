МАУ не відмовлятиметься від літаків Boeing 737 MAX, але не збирається допускати їх до польотів.

Авіакомпанія МАУ не відмовиться від поставок літаків Boeing 737 MAX, однак не допускатиме їх до польотів найближчим часом.

Комерційне використання літаків почнеться тільки після того, як компанія отримає всі необхідні на це дозволи.

– До комерційної експлуатації літак буде допущений лише тоді, коли будуть проведені обов’язкові процедури для підтвердження того, що він відповідає всім вимогам безпеки, – йдеться у повідомленні.

МАУ планує почати польоти Boeing 737 MAX тільки після отримання дозволів від авіаційної влади України, ЄС і США.

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У компанії додали, що ведеться активний діалог з виробником зазначених літаків.

До слова, авіакатастрофа в Ефіопії призвела до падіння акцій компанії Boeing майже на 10%.