Національна валюта продовжує курс на зміцнення. На сьогодні він склав 26,5 грн/$1. Що ж буде з гривнею після президентських виборів і в якій валюті вигідніше тримати заощадження?

Вибори президента України, як і парламентські, негативно вплинуть на курс гривні лише у тому випадку, якщо переможуть популісти.

Якщо вони виконають обіцянку щодо зниження тарифів, різницю в ціні за комунальні послуги доведеться покривати з бюджету, а це обвалить гривню, а за нею й економіку.

Якщо ж Україна припинить співпрацю з МВФ – нам не буде чим платити по зовнішнім боргам, що загрожує дефолтом.

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Експерти пояснюють, що Україна – сировинна держава, тому стабільність гривні залежить від зовнішніх сировинних ринків. Тобто, якщо країна заробляє більше валюти, ніж витрачає – національна валюта стабільна.

На чому ж Україна заробляє найбільше – це продукція сільського господарства та металургії, транзит російського газу, $11-12 млрд на рік пересилають заробітчани та кредити від МВФ.

А витрачаємо ми найбільше на погашення кредитів та закупівлю нафтопродуктів та газу.

Якщо найближчим часом не почнеться глобальна економічна криза, то гривня буде зростати і надалі. Курс може дійти до 26 грн/$.

Водночас банкіри не радять тримати заощадження в одній валюті і пропонують схему 40-30-30.

Тобто 40% тримати у гривні і по 30% – у доларах та євро.

Детальніше – в сюжеті Ранку у великому місті.

До слова, в НБУ назвали п’ять чинників, які вплинули на зміцнення гривні.

Фото: НБУ