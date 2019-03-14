Стороны Минских договоренностей подписались под пунктом об уважении суверенитета и территориальной целостности Украины, а следовательно, должны рассматривать проблему деоккупации Крыма.

В мандат переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске должна быть включена проблема деоккупации Крыма.

Такую позицию за столом высказали участники переговоров в политической подгруппе со стороны Украины.

По словам переговорщиков, в четырех документах, из которых состоят Минские договоренности, в частности в Декларации лидеров, Меркель, Олланд, а также Путин подписались под пунктом об уважении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Так как международно признанные границы Украины включают оккупированный Крым, то вопрос деоккупации этих территорий также должен рассматриваться, отметили участники переговоров.

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Россия со своей стороны отвергла позицию Киева, ссылаясь на преступный “референдум” в Крыму.

Как сообщалось, в США одобрили законопроект, запрещающий признавать Крым частью России.

Источник: Радио Свобода