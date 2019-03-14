Сторони Мінських домовленостей підписалися під пунктом про повагу до суверенітету і територіальної цілісності України, а отже, мають розглядати проблему деокупації Криму.

У мандат переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську потрібно включити проблему деокупації Криму.

Таку позицію за столом висловили учасники переговорів у політичній підгрупі з боку України.

За словами переговорників, у чотирьох документах, з яких складаються Мінські домовленості, зокрема у Декларації лідерів, Меркель, Оланд, а також Путін підписалися під пунктом про повагу до суверенітету і територіальної цілісності України.

Так як міжнародно визнані кордони України включають окупований Крим, то питання деокупації цих територій також повинно розглядатися, наголосили учасники переговорів.

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Росія зі свого боку відкинула позицію Києва, посилаючись на злочинний “референдум” у Криму.

Як повідомлялося, в США схвалили законопроект, який забороняє визнавати Крим частиною Росії.

Джерело: Радіо Свобода