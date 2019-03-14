Россия перед президентскими выборами увеличила поставки боеприпасов и горючего на Донбасс.

Перед выборами президента 2019 Россия увеличила поставки боеприпасов и другого военного имущества на оккупированный Донбасс.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

Как сообщает разведка, с начала этой недели увеличились объемы поставок с территории России боеприпасов и горюче-смазочных материалов для обеспечения соединений армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

Читайте: В зоне ООС сбили беспилотник боевиков

Кроме того, среди населения активно распространяют ложную информацию об угрозе наступления войск ВСУ.

Российские офицеры уже начали повышать укомплектованность подразделений за счет призыва местного населения по упрощенной процедуре. В личный состав берут даже тех людей, которые непригодны к военной службе по состоянию здоровья.

Ранее Факты ICTV писали о том, что российские оккупанты вызвали из отпусков личный состав.

Фото: ООС