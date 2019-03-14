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Факты / Украина

РФ увеличила поставки оружия на Донбасс перед выборами

Россия перед президентскими выборами увеличила поставки боеприпасов и горючего на Донбасс.

РФ увеличила поставки оружия на Донбасс перед выборами

Перед выборами президента 2019 Россия увеличила поставки боеприпасов и другого военного имущества на оккупированный Донбасс.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

Как сообщает разведка, с начала этой недели увеличились объемы поставок с территории России боеприпасов и горюче-смазочных материалов для обеспечения соединений армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

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Кроме того, среди населения активно распространяют ложную информацию об угрозе наступления войск ВСУ.

Российские офицеры уже начали повышать укомплектованность подразделений за счет призыва местного населения по упрощенной процедуре. В личный состав берут даже тех людей, которые непригодны к военной службе по состоянию здоровья.

Ранее Факты ICTV писали о том, что российские оккупанты вызвали из отпусков личный состав.

Фото: ООС

Источник: УНІАН

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