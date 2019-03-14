Украинские военные в зоне проведения Операции Объединенных сил сбили беспилотник оккупантов.

На Донбассе в районе Водяного украинские военные сбили вражеский беспилотник, который пытался подлететь к позициям подразделений ООС, сообщает пресс-центр ООС.

Боевики пытались использовать квадракоптер Фантом-4, чтобы уточнить построение системы обороны подразделений ООС.

Сбить БПЛА удалось благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетам дежурных огневых средств.

Вражеский беспилотник передали специалистам, которые должны изучить собранную им информацию и узнать о его бывших владельцах.









В зоне ООС сбили беспилотник боевиков / 2 фотографии

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К слову, на Донбассе в районе населенного пункта Золотое-5 оккупанты обстреляли школу.

Фото: пресс-центр ООС