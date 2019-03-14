Росія перед президентськими виборами збільшила поставки боєприпасів та пального на Донбас.

Перед виборами президента 2019 Росія збільшила поставки боєприпасів та іншого військового майна на окупований Донбас.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.

Як повідомляє розвідка, з початку цього тижня збільшились обсяги постачання з території Росії боєприпасів та пально-мастильних матеріалів для забезпечення з’єднань армійських корпусів збройних сил РФ.

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Крім того, серед населення активно розповсюджують неправдиву інформацію про загрозу наступу військ ЗСУ.

Російські офіцери вже почали підвищувати укомплектованість підрозділів за рахунок призову місцевого населення за спрощеною процедурою. До особового складу беруть навіть тих осіб, які непридатні до військової служби за станом здоров’я.

Раніше Факти ICTV писали про те, що російські окупанти викликали з відпусток особовий склад.

Фото: ООС