Министерство иностранных дел Украины направило ОБСЕ ноту, в которой приводятся доказательства нарушения Минских договоренностей российскими оккупантами.

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что ведомство направило ОБСЕ ноту, в которой приводится около 68 страниц доказательств нарушения Минских договоренностей российскими оккупантами.

По ее словам, Украина не только проинформировала ОБСЕ о нарушениях со стороны оккупантов, но и предоставила фото, на которых можно увидеть, к чему приводили обстрелы.

В ноте содержится информация за период с 29 декабря 2018 года по 7 марта 2019 года.

– Для нас также важно, чтобы каждое государство признало очевидным факт нарушения именно со стороны России… За день эта информация была собрана и проанализирована, установлены четкие цифры, – сказала Зеленко.

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Зеленко добавила, что украинские военные зафиксировали 561 случай нарушения огня со стороны российских оккупантов.

К слову, мониторинговая миссия ООН в 2018 году зафиксировала 55 случаев смертей среди гражданских на Донбассе.