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Факты / Украина

За год конфликта на Донбассе погибли более 50 мирных жителей – ООН

В 2018 году мониторинговая миссия ООН зафиксировала 55 смертей мирных граждан на Донбассе.

ООС Донбас

Глава мониторинговой миссии ООН Фиона Фрейзер заявила, что за 2018 год на Донбассе погибли 55 мирных жителей.

Всего в 2018 году было зафиксировано 279 жертв среди гражданского населения Донбасса. Среди них – 224 раненых.

По словам Фрейзер, этот показатель уменьшился в два раза по сравнению с 2017 годом и является наименьшим за все время конфликта на Донбассе.

Кроме того, за период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года зафиксировали самое маленькое количество жертв среди гражданских.

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К слову, российское оккупационное командование начало готовиться к активизации боевых действий на Донбассе.

Источник: 112 Україна

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