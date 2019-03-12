В 2018 году мониторинговая миссия ООН зафиксировала 55 смертей мирных граждан на Донбассе.

Глава мониторинговой миссии ООН Фиона Фрейзер заявила, что за 2018 год на Донбассе погибли 55 мирных жителей.

Всего в 2018 году было зафиксировано 279 жертв среди гражданского населения Донбасса. Среди них – 224 раненых.

По словам Фрейзер, этот показатель уменьшился в два раза по сравнению с 2017 годом и является наименьшим за все время конфликта на Донбассе.

Кроме того, за период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года зафиксировали самое маленькое количество жертв среди гражданских.

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К слову, российское оккупационное командование начало готовиться к активизации боевых действий на Донбассе.