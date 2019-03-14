Міністерство закордонних справ України направило ОБСЄ ноту, в якій наводяться докази порушення Мінських домовленостей російськими окупантами.

Речниця МЗС України Катерина Зеленко заявила, що відомство направило ОБСЄ ноту, в якій наводиться близько 68 сторінок доказів порушення Мінських домовленостей російськими окупантами.

За її словами, Україна не тільки проінформувала ОБСЄ про порушення зі сторони окупантів, але й надала фото, на яких можна побачити, до чого призводили обстріли.

В ноті міститься інформація за період з 29 грудня 2018 року по 7 березня 2019 року.

– Для нас також важливо, щоб кожна держава визнала очевидним факт порушення саме з боку Росії… За день цю інформацію було зібрано і проаналізовано, встановлено чіткі цифри, – сказала Зеленко.

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Зеленко додала, що українські військові зафіксували 561 випадок порушення вогню зі сторони російських окупантів.

До слова, моніторингова місія ООН у 2018 році зафіксувала 55 випадків смертей серед цивільних на Донбасі.