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Факти / Україна

В зоні ООС збили безпілотник бойовиків

Українські військові в зоні проведення Операції Об’єднаних сил збили безпілотник окупантів.

Безпілотник

На Донбасі в районі Водяного українські військові збили ворожий безпілотник, який намагався підлетіти до позицій підрозділів ООС, повідомляє прес-центр ООС.

Бойовики намагалися використовувати квадракоптер Фантом-4, щоб уточнити побудову системи оборони підрозділів ООС.

Збити БПЛА вдалося завдяки злагодженим діям спостерігачів і розрахунками чергових вогневих засобів.

Ворожий безпілотник передали фахівцям, які повинні вивчити зібрану ним інформацію і дізнатися про його колишніх власників.

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В зоні ООС збили безпілотник бойовиків / 2 фотографии

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До слова, на Донбасі в районі населеного пункту Золоте-5 окупанти обстріляли школу.

Фото: прес-центр ООС

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