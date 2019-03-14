Українські військові в зоні проведення Операції Об’єднаних сил збили безпілотник окупантів.
На Донбасі в районі Водяного українські військові збили ворожий безпілотник, який намагався підлетіти до позицій підрозділів ООС, повідомляє прес-центр ООС.
Бойовики намагалися використовувати квадракоптер Фантом-4, щоб уточнити побудову системи оборони підрозділів ООС.
Збити БПЛА вдалося завдяки злагодженим діям спостерігачів і розрахунками чергових вогневих засобів.
Ворожий безпілотник передали фахівцям, які повинні вивчити зібрану ним інформацію і дізнатися про його колишніх власників.
В зоні ООС збили безпілотник бойовиків / 2 фотографии
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До слова, на Донбасі в районі населеного пункту Золоте-5 окупанти обстріляли школу.
Фото: прес-центр ООС
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