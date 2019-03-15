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Аеропорт Ужгород прийняв перший рейс після трирічної перерви

Аеропорт Ужгород, який не працював з лютого 2016 року, сьогодні відновив роботу і прийняв перший рейс із Києва.

Аеропорт Ужгород прийняв перший рейс

Перший рейс Київ-Ужгород зустрічав міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

За його словами, таким чином виконано доручення пезидента Петра Порошенка.

З 15 березня курсуватиме один рейс на тиждень сполученням Київ-Львів-Ужгород. Перельоти здійснюватиме авіакомпанія Мотор Січ.

Порошенко зазначив, що це лише перший маленький крок для розвитку туризму на Закарпатті, і поставив завдання, щоб рейси виконувалися частіше.

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Аеропорт Ужгород прийняв перший рейс після трирічної перерви / 3 фотографии

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До слова, раніше повідомлялося, що квитки на авіарейс Київ-Ужгород коштуватимуть від 699 до 3500 грн.

Фото, відео: Мінінфраструктури

Джерело: Мінінфраструктури

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