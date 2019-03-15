ЕС ввел индивидуальные санкции против 8 россиян из-за агрессии в Керченском проливе. Названы фамилии.

В связи с атакой российских кораблей против украинских моряков в Керченском проливе Совет ЕС ввел индивидуальные санкции против 8 граждан России, причастных к нападению.

Соответствующее решение было принято 14 марта.

В санкционный список включили следующие фамилии:

Сергей Станкевич – глава пограничного директората ФСБ РФ в Крыму, который отвечал за действия российских кораблей во время агрессии против украинских судов;

Андрей Шеин, заместитель председателя пограничного директората-глава морского подразделения ФСБ РФ в Крыму;

Алексей Саляев, командующий одного из судов, которое принимало активное участие в агрессии в районе Керченского пролива;

Андрей Шипицын, командир патрульной лодки Изумруд, принимавший участие в инциденте;

Алексей Шатохин, председатель Керченского контрольного пункта ФСБ РФ;

Руслан Ромашкин, ответственный за координацию действий во время агрессии в районе Керченского пролива;

Сергей Щербаков, командир протисубмаринного лодки Суздалец, принимавший участие в инциденте;

Александр Дворников, командующий Южного военного округа РФ.

Кроме этого Совет ЕС продлил до 15 сентября 2019 санкции против России за нарушение суверенитета Украины.

Следующие шесть месяцев ограничительные меры будут действовать против 170 человек и 44 компаний.

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В то же время Совет ЕС удалил из списка имя бывшего главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева, поскольку в феврале санкции против него были отменены.

К слову, ранее США продлили санкции против России, которые были введены в связи с аннексией Крыма и агрессией РФ в Украине.

Источник: ЕС