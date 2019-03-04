Президент США Дональд Трамп продлил санкции против России, которые были введены в 2014 году в связи с аннексией Крыма и агрессией РФ в Украине.

Президент США Дональд Трамп продлил санкции против России, которые были введены в 2014 году в связи с аннексией Крыма и агрессией РФ в Украине, пишет Интерфакс-Украина.

– Я направил в Федеральный регистр для публикации извещение, в котором говорится, что чрезвычайное распоряжение от 6 марта 2014 года в соответствии с указом 13660 в связи с Украиной продолжит действовать и после 6 марта 2019 года, – говорится в тексте письма президента.

Он отметил, что санкции введены из-за действий и политики РФ, которые дестабилизируют ситуацию в Украине и угрожают стабильности и суверенитету.

Трамп отметил, что действия РФ, включая аннексию Крыма и применение силы в Украине, представляют угрозу национальной безопасности США.

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С 2014 года к российским и украинским гражданам и компаниям применяются блокирующие санкции: их активы в США замораживаются, физическим лицам запрещается въезд на территорию США, а американским резидентам запрещены сделки с попавшими в списки гражданами.

Также США фактически запретили американским компаниям любое сотрудничество с юрлицами и физлицами на территории Крыма.

Напомним, 28 февраля сенаторы США предложили ввести санкции против 24 сотрудников ФСБ из-за ареста 24 украинских моряков.