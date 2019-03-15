ЄС запровадив індивідуальні санкції проти 8 росіян через агресію в Керченській протоці. Названо прізвища.

У зв’язку з атакою російських кораблів проти українських моряків у Керченській протоці Рада ЄС запровадила індивідуальні санкції проти 8 громадян Росії, які причетні до нападу.

Відповідне рішення було ухвалено 14 березня.

У санкційний перелік включили наступні прізвища:

Сергій Станкевич – голова прикордонного директорату ФСБ РФ у Криму, який відповідав за дії російських кораблів під час агресії проти українських суден;

Андрій Шеін, заступник голови прикордонного директорату-голова морського підрозділу ФСБ РФ у Криму;

Олексій Саляєв, командувач одного з суден, яке брало активну участь в агресії в районі Керченської протоки;

Андрій Шипіцин, командир патрульного човна Изумруд, що брав участь в інциденті;

Олексій Шатохін, голова Керченського контрольного пункту ФСБ РФ;

Руслан Ромашкін, відповідальний за координацію дій під час агресії в районі Керченської протоки;

Сергій Щербаков, командир протисубмаринного човна Суздалец, що брав участь в інциденті;

Олександр Дворніков, командувач Південного військового округу РФ.

Крім цього Рада ЄС продовжила до 15 вересня 2019 року санкції проти Росії через порушення суверенітету України.

Наступні шість місяців обмежувальні заходи діятимуть проти 170 осіб та 44 компаній.

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Водночас Рада ЄС видалила зі списку ім`я колишнього глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва, оскільки в лютому санкції проти нього були скасовані.

До слова, раніше США продовжили санкції проти Росії, які були введені у зв’язку з анексією Криму і агресією РФ в Україні.

Джерело: ЄС