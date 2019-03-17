Попытки перевести кампанию общения с избирателями в уличные беспорядки ставят под угрозу проведение выборов в Украине.

Переведение общения с избирателями в уличные беспорядки ставят под угрозу проведение выборов в Украине, заявил президент Украины Петр Порошенко выступления на Михайловской площади.

– Кампанию общения с избирателями очень пытаются перевести в формат уличных беспорядков. Это уже даже не грязная политическая технология. Это попытка поставить под угрозу сам факт проведения выборов, сорвать их. И, слушайте, – это точно не украинский сценарий, – сказал он.

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По словам Порошенко, участники этого сценария всеми способами провоцируют власть на применение физической силы.

К слову, с начала избирательного сезона в Украине правоохранители зафиксировали почти три тысячи сообщений о нарушениях.