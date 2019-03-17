PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Не украинский сценарий: Порошенко заявил о попытке сорвать выборы

Попытки перевести кампанию общения с избирателями в уличные беспорядки ставят под угрозу проведение выборов в Украине.

порошенко

Переведение общения с избирателями в уличные беспорядки ставят под угрозу проведение выборов в Украине, заявил президент Украины Петр Порошенко выступления на Михайловской площади.

– Кампанию общения с избирателями очень пытаются перевести в формат уличных беспорядков. Это уже даже не грязная политическая технология. Это попытка поставить под угрозу сам факт проведения выборов, сорвать их. И, слушайте, – это точно не украинский сценарий, – сказал он.

Читайте: США готовы модернизировать флот Украины – генерал НАТО

По словам Порошенко, участники этого сценария всеми способами провоцируют власть на применение физической силы.

К слову, с начала избирательного сезона в Украине правоохранители зафиксировали почти три тысячи сообщений о нарушениях.

Фото: Администрация Президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Тарута объединился с командой Тимошенко
Реформирование оборонно-промышленного комплекса: президент подписал Указ
План действий по членству в НАТО – Порошенко рассказал, когда поднимет вопрос
В Украине не будет российских наблюдателей из списка ОБСЕ – Климкин
Сколько военных будут голосовать на выборах в зоне ООС
Самый длинный бюллетень и наибольшее количество кандидатов: какими будут выборы 2019
Выборы в Украине 2019: ЦИК видит серьезную проблему в окружкомах
Выборы 2019: камер наблюдения на участках не будет
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка