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Факты / Украина / Политика

США готовы модернизировать флот Украины – генерал НАТО

После агрессии России в Керченском проливе США готовы помочь Украине в модернизации флота, бесплатно предоставив вооружение и технику.

США готові модернізувати флот України

Верховный главнокомандующий сил НАТО в Европе Кертис Скапарротти, выступая в Сенате, заявил, что захват украинских судов в Керченском проливе подталкивают США к еще более тесному сотрудничеству с Украиной.

По мнению генерала, американцы могли бы отправить Украине флотское вооружение и контрбатарейные системы – сложные технические устройства, предназначенные для обнаружения артиллерии противника.

Более того, Скапарротти считает, что США должны пересмотреть условия и объемы предоставляемой Украине помощи.

Подробнее – в сюжете Утра в большом городе.

Читайте: Трампу нужно помешать России напасть на Украину – The Washington Post

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Америка и НАТО могут помочь Украине в увеличении оборонных возможностей.

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