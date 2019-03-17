Спроби перевести кампанію спілкування з виборцями на вуличні заворушення ставлять під загрозу проведення виборів в Україні.

Переведення спілкування з виборцями у вуличні заворушення ставлять під загрозу проведення виборів в Україні, заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на Михайлівській площі.

– Кампанію спілкування з виборцями дуже намагаються перевести у формат вуличних заворушень. Це вже навіть не брудна політична технологія. Це спроба поставити під загрозу сам факт проведення виборів, зірвати їх. І, слухайте, – це точно не український сценарій, – сказав він.

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За словами Порошенка, учасники цього сценарію всіма способами провокують владу на застосування фізичної сили.

До речі, з початку виборчого сезону в Україні правоохоронці зафіксували майже три тисячі повідомлень про порушення.