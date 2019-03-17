Тимчасово окуповані Росією Крим і Донбас повернуться в Україну політико-дипломатичним шляхом.

Крим і Донбас повернуться в Україну політико-дипломатичним шляхом, заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на Михайлівській площі.

– Донбас і, чуєте, Крим повернуться в Україну!… Після виборів ми зробимо рішучі кроки для повернення Донбасу і Криму політико-дипломатичним шляхом, – сказав він.

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Також Порошенко заявив, що за наступні п’ять років підготує Україну до вступу у Європейський Союз і НАТО.

– До кінця свого другого президентського терміну я планую підготувати Україну до вступу в НАТО і ЄС. І в 2023 році повністю і реалістично почати переговори про вступ до ЄС і зробити так, щоб Україна отримала план дій про членство в НАТО, – сказав він.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що спроби перевести кампанію спілкування з виборцями у вуличні заворушення ставлять під загрозу проведення виборів в Україні.