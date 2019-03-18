В Украине на этой неделе ожидается теплая и солнечная погода, местами пройдут дожди.

Погода в Украине с 19 по 22 марта будет изменчивой: солнце будет сменятся дождями.

Во вторник, 19 марта, в Украине дождить будет везде, кроме восточных и южных областей.

В Киеве 19 марта будет дождить, температура днем 8-10° выше нуля, ночью 3-5°.

На юге и востоке переменная облачность, столбик термометра покажет +13 градусов.

В среду, 20 марта, дождей не прогнозируется, по всей стране будет солнечная погода.

В западных областях днем 6-8 градусов тепла, на севере до +10°.

В Киеве 20 марта днем 8-10° выше нуля, ночью 3-5°.

На востоке и юге небольшая облачность и температура воздуха до +14 градусов.

В четверг, 21 марта, тоже сухо и солнечно, в западных областях облачно. Там температура воздуха прогреется до 9-11 градусов выше нуля.

В остальных регионах – переменная облачность, прогнозируют до +11 днем. На востоке немного холоднее, там днем до 8° выше нуля, ночью 1-3°.

В Киеве в четверг солнечно, днем 7-9° выше нуля, ночью 1-3°.

В пятницу, 22 марта, по всей территории Украины, за исключением южной части, дожди.

На востоке, западе и севере днем 7-10 градусов. В южных регионах столбик термометра поднимется до +11 градусов.

В Киеве в пятницу днем 7-9 градусов выше нуля, ночью 1-3°.

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К слову, ранее синоптики рассказали, что настоящая весна в Украину придет после 25 марта.

Источник: Укргидрометцентр