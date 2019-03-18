В Україні на цьому тижні очікується тепла і сонячна погода, місцями пройдуть дощі.

Погода в Україні з 19 по 22 березня буде мінливою: сонце змінюватиметься дощами.

У вівторок, 19 березня, в Україні дощитиме практично всюди, окрім східних і південних областей.

У Києві 19 березня дощитиме, температура вдень 8-10° вище нуля, вночі 3-5°.

На півдні і сході мінлива хмарність, стовпчик термометра покаже +13 градусів.

У середу, 20 березня, дощів не прогнозується, по всій країні буде сонячна погода.

У західних областях вдень 6-8 градусів тепла, на півночі до +10°.

У Києві 20 березня вдень 8-10° вище нуля, вночі 3-5°.

На сході і півдні мінлива хмарність, температура повітря до +14 градусів.

У четвер, 21 березня, теж сухо і сонячно, у західних областях хмарно. Там температура повітря прогріється до 9-11 градусів вище нуля.

В інших регіонах – хмарно з проясненнями, прогнозують до +11 вдень. На сході трохи холодніше, там вдень до 8° вище нуля, вночі 1-3°.

У Києві у четвер сонячно, вдень 7-9° вище нуля, вночі 1-3°.

У п’ятницю, 22 березня, по всій території України, за винятком південної частини, дощі.

На сході, заході і півночі вдень 7-10 градусів. У південних регіонах стовпчик термометра підніметься до +11 градусів.

У Києві у п’ятницю вдень 7-9 градусів вище нуля, вночі 1-3°.

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До речі, раніше синоптики розповіли, що справжня весна в Україну прийде після 25 березня.

Джерело: Укргідрометцентр