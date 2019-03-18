В понедельник, 18 марта, в Украине ожидается солнечная погода, дождей не прогнозируется.
Сегодня, 18 марта, в Украине будет теплая весенняя погода, столбики термометров поднимутся до 14-16 градусов выше нуля, ночью 1-3 градуса.
На востоке Украины температура воздуха днем прогреется до 12 градусов выше нуля, ночью 0-2°.
На юге днем 12-15 выше нуля, ночью 0-5°.
В центре страны столбики термометров поднимутся до 16 градусов. В Киеве сегодня 14-16 градусов тепла.
На западе возможны дожди, днем там 9-17 градусов, ночью 0-6°.
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К слову, ранее мы писали, когда в Украину придет настоящая весна.
Источник: Укргидрометцентр
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