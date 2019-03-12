Настоящая весна в Украину придет после 25 марта.

Перед тем, как окончательно придет тепло, Украину ждет две волны похолодания. Так что украинцам еще предстоит пережить ночные заморозки до 25 марта.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

– На Евдокию, 14 марта, ожидаются ночные морозы -3… -4. Евдокия у нас будет холодная, ждать ранней теплой весны не приходится, – отметил Горбань.

Вторая волна похолодания придет на 21-23 марта. И только после этого зима наконец-то отступит и украинцы встретят настоящую весну.

Читайте: Непогода в Украине: без света более 500 населенных пунктов

К слову, ранее синоптики утверждали, что весна в Украину придет не раньше апреля, где-то с числа восьмого.