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Факты / Украина

Две волны заморозков и только потом весна: когда в Украину придет тепло

Настоящая весна в Украину придет после 25 марта.

погода в Украине

Перед тем, как окончательно придет тепло, Украину ждет две волны похолодания. Так что украинцам еще предстоит пережить ночные заморозки до 25 марта.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

– На Евдокию, 14 марта, ожидаются ночные морозы -3… -4. Евдокия у нас будет холодная, ждать ранней теплой весны не приходится, – отметил Горбань.

Вторая волна похолодания придет на 21-23 марта. И только после этого зима наконец-то отступит и украинцы встретят настоящую весну.

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К слову, ранее синоптики утверждали, что весна в Украину придет не раньше апреля, где-то с числа восьмого.

Источник: Обозреватель

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