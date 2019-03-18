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Факты / Украина

Из-за ремонта Шулявского моста Киев застрял в пробках

В Киеве сегодня утром из-за ремонта Шулявского путепровода на правом берегу образовались серьезные пробки.

Из-за ремонта Шулявского моста Киев застрял в пробках

Ремонт Шулявского путепровода спровоцировал пробки на улице Николая Василенко, Большой Окружной дороге, на проспекте Победы и Академика Палладина.

Стоит также Харьковское шоссе и мост Патона.

Движение затруднено и на улицах Вячеслава Черновола, Константиновской и Набережно-Крещатицкой. Пробки сковали несколько проспектов: Валерия Лобоновского, Юрия Гагарина Леся Курбаса и Воздухофлотский.

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Напомним, что с 17 марта 2019 года Шулявский мост закрыли на ремонт, поэтому изменились маршруты общественного транспорта.

Источник: Google Maps

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