В Киеве сегодня утром из-за ремонта Шулявского путепровода на правом берегу образовались серьезные пробки.

Ремонт Шулявского путепровода спровоцировал пробки на улице Николая Василенко, Большой Окружной дороге, на проспекте Победы и Академика Палладина.

Стоит также Харьковское шоссе и мост Патона.

Движение затруднено и на улицах Вячеслава Черновола, Константиновской и Набережно-Крещатицкой. Пробки сковали несколько проспектов: Валерия Лобоновского, Юрия Гагарина Леся Курбаса и Воздухофлотский.

Читайте: В Киеве авто врезалось в электроопору и загорелось

Напомним, что с 17 марта 2019 года Шулявский мост закрыли на ремонт, поэтому изменились маршруты общественного транспорта.

Источник: Google Maps