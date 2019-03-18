В Киеве сегодня утром из-за ремонта Шулявского путепровода на правом берегу образовались серьезные пробки.
Ремонт Шулявского путепровода спровоцировал пробки на улице Николая Василенко, Большой Окружной дороге, на проспекте Победы и Академика Палладина.
Стоит также Харьковское шоссе и мост Патона.
Движение затруднено и на улицах Вячеслава Черновола, Константиновской и Набережно-Крещатицкой. Пробки сковали несколько проспектов: Валерия Лобоновского, Юрия Гагарина Леся Курбаса и Воздухофлотский.
Читайте: В Киеве авто врезалось в электроопору и загорелось
Напомним, что с 17 марта 2019 года Шулявский мост закрыли на ремонт, поэтому изменились маршруты общественного транспорта.
Источник: Google Maps
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+